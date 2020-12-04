Астрологічний прогноз для Володимира Зеленського на 2021 рік

У 2021 рік Володимир Зеленський увійде із сильною енергією комунікації в робочому просторі. На початку року він виступить з дуже красивим і видовищним привітанням для українців.

Астропрогноз для Зеленського склала астропсихолог, керівник Міжнародної школи розвитку особистості ADIShakti Марія Онищенко.

У новорічну ніч головна планета – Сонце – перейде у восьмий будинок. Це вказує на те, що терміново доведеться вирішувати проблеми фінансового характеру та питання, пов’язані з великим бізнесом і управлінням енергіями величезних мас.

В останні півтора року три планети-гіганти Юпітер, Сатурн і Плутон перебували у восьмому та дев’ятому будинках, ці енергії створювали кризові ситуації і трансформацію особистості на глибинному рівні. Через це йому не вдалось реалізувати усе, що планувалося, але наразі ці шляхи відкриті.

Щодо налагодження стратегічних відносин з главами держав, то на початку 2021 року буде складний час і обмежена енергія. Але в середині лютого відкриється потік свіжого вітру в кар’єрі президента. Головна планета карми, Сатурн, перейде в знак Водолія з 19 грудня 2020 року, але в цей момент обмеження створять союзники Плутон і Юпітер.

За натальними показниками Зеленський – сонячний Водолій у дев’ятому домі та транзитний Сатурн у Водолії також у дев’ятому домі, це прекрасні показники для розквіту кар’єри, підняття статусу і налагодження міжнародних відносин на користь України.

Упродовж 2021-2023 років президент стане уособленням нових реформ, ідей та формату життя. Він зможе зміцнити свої позиції як глави могутньої держави.

2021 рік запам’ятається надовго зокрема через те, що головна кармічна вісь розвитку з Вузлом Майбутнього в Близнюках є основною для президента, адже він – асцендентний Близнюк.

Тобто всі процеси, пов’язані з реформами, нововведеннями в сферах освіти, журналістики, нових технологій тощо виходитимуть безпосередньо від нього. Однак і сама особистість кардинально зміниться, він почне активно запозичувати передовий досвід у закордонних партнерів і втілюватиме його в Україні.

28 жовтня 2020 року Вузол Майбутнього в транзитній мапі Зеленського перейшов у 12-й будинок, а Сонце – в шостий будинок гороскопу, що викликало хворобу президента, а 12-та вісь і шостий будинок будуть активні до квітня 2023 року, у цей період потрібно приділяти особливу увагу здоров’ю, інакше від робочих навантажень можуть бути серйозні збої.

Зеленському необхідно вписати відпочинок у свій розклад як обов’язковий пункт та бути більш акуратним з таємними недоброзичливцями. Особливо в період з грудня 2020 року до середини лютого 2021, оскільки інтриги і помилкова інформація плетуться за спиною з метою нашкодити.

Цей час потребуватиме перевірки інформації та документів від партнерів далекого зарубіжжя.

Загалом 2021 рік буде дуже успішним в питаннях п’ятого дому для України та її громадян. Оскільки гарант є носієм цієї енергії, він допоможе в активізації нових форм бізнесу, творчих та просвітницьких проектів.

Завдяки наполегливій роботі та підтримці партнерів президенту Зеленському вдасться вивести країну на новий міжнародний рівень розвитку.