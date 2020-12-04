День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

4 грудня День ангела відзначають жінки, які носять найпоширеніше ім’я у світі – Марія.

Значення імені Марія

Вважається, що Марії таємничі, підприємливі, активні та динамічні жінки.

Також представниці прекрасної статі, які носять це ім’я, досить критичні, мають незалежний погляд на речі.

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Маріям, як повітря, потрібен рух та активна діяльність. Для цих жінок особливе місце в житті посідає творчість.

Аби ви могли привітати своїх подруг та рідних, Факти ICTV створили привітання у листівках та СМС з Днем ангела Марії.

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії та благії літа!

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Календар церковних свят на 2020 рік

Окрім Дня ангела Андрія, у 2020 році є чимало важливих свят. Щоб не забути привітати друзів з іменинами та не пропустити важливої дати, дивіться календар церковних свят на 2020 рік у матеріалі Фактів ICTV.