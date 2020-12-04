PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День ангела Марії: привітання в листівках та СМС

4 грудня День ангела відзначають жінки, які носять найпоширеніше ім’я у світі – Марія.

Значення імені Марія

Вважається, що Марії таємничі, підприємливі, активні та динамічні жінки.

Також представниці прекрасної статі, які носять це ім’я, досить критичні, мають незалежний погляд на речі.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Маріям, як повітря, потрібен рух та активна діяльність. Для цих жінок особливе місце в житті посідає творчість.

Аби ви могли привітати своїх подруг та рідних, Факти ICTV створили привітання у листівках та СМС з Днем ангела Марії.

День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії та благії літа!

День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.

День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

День ангела – Марія (4 грудня): привітання і значення імені

Календар церковних свят на 2020 рік

Окрім Дня ангела Андрія, у 2020 році є чимало важливих свят. Щоб не забути привітати друзів з іменинами та не пропустити важливої дати, дивіться календар церковних свят на 2020 рік у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка