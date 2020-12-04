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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

До Нового року – 27 днів: Google оновив святковий дудл

Google представив оновлений святковий дудл, який присвятив Новому року.

Новорічні свята з дитинства були головним символом зимової казки, солодощів та подарунків під ялинкою.

Після натискання на дудл, оформлений яскравими гірляндами, Google показує результати пошуку за запитом Новорічні свята 2021.

Новорічні свята 2021: дудл Google

Розробники дудла в насичених кольорах прикрасили кожну букву слова Google новорічними вогниками.

1 грудня Google представив дудл,під назвою December global holidays – світові свята у грудні.

Йдеться про такі святкові дати, як католицьке Різдво (25 грудня), Ханука (10-18 грудня), Кваанзе (26 грудня-1 січня) та День подарунків (26 грудня).

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