Гороскоп на тиждень, з 7 до 13 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 7 до 13 грудня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

7 грудня – середина між затемненнями 30 листопада та 14 грудня. Середня точка – це день відсутності контролю, дещо може спотворюватися. Також це день перезавантаження, тому ваші позитивні думки дуже важливі.

У цей час вийде пропрацювати свою підсвідомість так, щоб сезон затемнень приніс позитивні трансформації у ваше життя. Представникам знаків Діви та Стрільця варто бути дуже обережними. Не час починати важливі справи або ухвалювати серйозні рішення, тому що події розвиватимуться абсолютно непередбачувано. Результативність розпочатих у цей період справ може викликати тривогу.

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Не варто планувати на 7 грудня авіаперельотів та поїздок, краще зосередитися і зануритися у себе.

Гороскоп для Овнів

Надмірна оптимістичність у світосприйнятті може привести до неправильних рішень. Ймовірна невгамовна активність, яка може вам нашкодити або призвести до перевтоми, а це загрожує погіршенням стану здоров’я. З’являється схильність розкидатися можливостями, розпорошувати увагу, неспроможність зосередитися на чомусь одному. Нав’язливість, бажання голосно заявити про себе у несприятливий момент призводить до втрат важливих контактів. Ініціатива провокує конфлікти та викликає небажані наслідки.

Гороскоп для Тельців

Збудженість, ревнощі, егоїзм завдають багато неприємностей вам та оточенню. Відновлюються суперечки з приводу повторного шлюбу, родичів з боку чоловіка, спадщини. Фінансові інтереси приносять багато хвилювань, ви схильні до перебільшень, особливо у негативний бік. Отримати чітке розуміння, в якому стані ваші матеріальні справи, практично нереально. Повірити в себе та вийти за рамки звичного оточення допомагають друзі та однодумці.

Гороскоп для Близнюків

У цей період присутні скутість, сором’язливість, невпевненість, з’являються сумніви у собі, у почуттях і намірах партнерів. Через поспішні висловлювання можете поставити себе та інших у незручне становище. Не ухвалюйте важливих рішень, ще раз все перегляньте, відкорегуйте. Якщо ви зайняті у торгівлі, організації свят і заходів, можливо, в онлайн-форматі, вам пощастить – ви привернете увагу, зможете зібрати гарну публіку і здобути популярність. Посилюється потреба у близькому спілкуванні, емоційному контакті.

Гороскоп для Раків

Усі таємні проблеми стають явними, відчуваються наслідки минулих помилок. Ви не відчуваєте кордонів, складно зупинитися вчасно і правильно оцінити ризики. Неприємності можуть статися внаслідок надмірного потурання своїм слабкостям, через поспішні висновки або бажання перехитрити, обдурити. Постарайтеся усунути всі чинники занепокоєння, зосередьтеся на собі. Це хороший період для розвитку уяви та творчої діяльності, що може стати фундаментом для втілення ваших задумів.

Гороскоп для Левів

Зависокі вимоги до ваших домашніх та мінливість настрою можуть принести шкоду сімейним стосункам, а також призвести до розладу з партнерами. З’являються необґрунтовані ревнощі, недовіра до коханої людини, що може стати причиною напруженості, яка, врешті-решт, може призвести до розставання. Крім того, у цей період з’являється схильність до непотрібних витрат грошей. Намагайтеся не забувати про роботу та свої обов’язки, зосередьтеся на професійній діяльності, у цей період ви зможете підготувати ґрунт для майбутніх успіхів.

Гороскоп для Дів

Активізуються взаємини з сусідами і близькими родичами, причиною можуть стати фінансові питання. Можливі непорозуміння під час спілкування, яке загалом у цей період емоційне. Відбуваються зміни у вашому безпосередньому оточенні. Велика ймовірність стати жертвою невірної інформації або завідомо неправдивої, тому краще нікому не вірити на слово, а важливі відомості перевіряти самостійно.

Гороскоп для Терезів

Тиждень зависокої конфліктності у родині та особистих стосунках, що може затягнутися на довгі місяці. Намагайтеся не протиставляти свої інтереси та думки поглядам своїх партнерів, коханої людини. Можливі навіть фізичні зіткнення, биття посуду та все, що до цього додається. Будьте уважними під час спілкування з дітьми, адже імпульсивність може негативно позначитися на вашому авторитеті. Необхідно усвідомлено підходити до кожної ситуації та тенденцій цього періоду, тоді негативні наслідки будуть мінімальними.

Гороскоп для Скорпіонів

Питання, які порушуватимуться у цей період, стосуються вашого впливу та відповідальності, розподілу ресурсів. Обставини складаються сприятливо, ви виділяєтеся на тлі своїх колег, справляєте приємне враження на керівництво. Головне, не поспішайте негайно вирішувати проблеми, які виникають, та робити висновки, тому що поспішні дії можуть зіпсувати сприятливі можливості. Слушна нагода змінити роботу або активно займатися її пошуком. Спроби особисто вплинути на розвиток подій виправдають ваші очікування.

Гороскоп для Стрільців

Обставини змушують вас змінювати звичну поведінку та взаємини з іншими людьми. Доводиться звертати увагу на думку оточення, вчитися домовлятися, шукати компроміс, вибудовувати партнерські стосунки. Друзі, кохана людина, чоловік, бізнес-партнери і конкуренти потребують вашої уваги. Можливо, розкриються якісь таємниці партнера або конкурента, прийде рішення з приводу укладення шлюбу чи розлучення, поділу майна, а можуть відбутися зміни у спільному бізнесі, зміняться терміни дії ділового контракту.

Гороскоп для Козерогів

Відбуваються зміни у трудовій сфері, щоденні турботи витісняють інші справи та плани. Потенціал цього періоду можна описати як початок чергового циклу, коли вам належить спрямувати свої зусилля у нові сфери. Від вас потрібні величезні зусилля, щоб врівноважити особисте та соціальне життя. Складно уникнути сімейних сварок, що супроводжуються бурхливим з’ясовуванням стосунків. Щоб уникнути конфліктів, усю енергію можна спрямувати на фізичну роботу або заняття спортом. Ваше соціальне життя і громадські справи можуть сприяти романтичним захопленням.

Гороскоп для Водоліїв

Процес досягнення цілей дуже непростий – багато перешкод з боку конкурентів, критики на вашу адресу. Може змінитися ваше суспільне становище, колектив, широке коло спілкування, активність у соціумі та інтернеті. Ви опиняєтеся в центрі уваги, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Слушна нагода для того, щоб активно використовувати свої старі зв’язки та заводити нові. У цей період впроваджуються нові ідеї, відбувається активний пошук інформації. Є ймовірність, що ваш чоловік або діловий партнер отримає просування у кар’єрі.

Гороскоп для Риб

Якщо вам є що приховувати, то у цей період навряд чи зможете приховати будь-яку інформацію. Зміни можуть торкнутися стосунків у сім’ї. Потрібно багато часу та енергії для вирішення питань у фінансовій та діловій сферах. Можливі доходи завдяки понаднормовій роботі. У цей період краще братися за короткострокові проекти і справи, на довгострокові у вас може не вистачити фізичних сил та енергії. Період підходить для всього, що пов’язано з професійною діяльністю та громадськими організаціями.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні та слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Щоб ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.