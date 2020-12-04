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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї

Кожна дівчина хоче красиво виглядати, особливо на урочисті свята. Макіяж для зустрічі Нового року – це лише мала частина образу. Для гармонійного зовнішнього вигляду потрібно вибрати сукню, підібрати взуття, продумати зачіску, а також не забути про манікюр.

Трендові новорічні нігті створять завершений та ефектний образ. Факти ICTV підготували добірку красивого новорічного манікюру на Новий рік.

Манікюр на Новий рік Бика

Популярні тренди:

  • чорний фон зі сріблом;
  • червоний фон з глітером та фольгою;
  • манікюр з тематичними малюнками (сніг, ялинка, зірки та інші);
  • манікюр зі стразами;
  • фіолетовий манікюр.

Ідеї ​​манікюру на Новий рік

  • Новорічний манікюр на короткі нігті

Найкращим варіантом манікюру на короткі нігті буде однотонне покриття або френч. Варто утриматися від недбалого розпису, оскільки він вийшов з моди. Можна також розглянути варіанти манікюру з новорічною тематикою: сніг, олені, ялинка, зірки, сніжинки, феєрверк або ялинкові іграшки.

Важливо не перебрати з розміром малюнка: маленьке зображення прикрасить нігті, а великий малюнок може виглядати неохайно та наводити на думку про несмак власниці такого новорічного манікюру.

  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 4 фотографии

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  • Новорічний манікюр на довгі нігті

Завжди актуальний френч вважається класичним вибором. Але якщо ви хочете дивувати – варто розглянути варіант манікюру з блискучим градієнтом на всі пальці, або омбре на дзеркальних або хромованих нігтях.

Це зробить вас фатальною жінкою-вамп в очах інших в новорічну ніч. Такий манікюр точно помітять всі. Для домашнього святкування краще розглянути холодні кольори та відтінки (сині, блакитні, бордові, зелені) та підібрати вбрання відповідної гами для завершеного образу.

  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 8 фотографий
  • Ніжний манікюр

Манікюр пастельних та перламутрових кольорів підкреслить жіночність, акуратність і красу будь-якої дівчини. Тим більше що класика ніколи не виходить з моди.

  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 4 фотографии

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  • Французький манікюр

Френч нагадує натуральні нігті. Вважається, що ідея такого манікюру прийшла з Парижа. Кінчики найчастіше забарвлюють в білий колір (можна поекспериментувати і вибрати інші), а потім нігті фарбують в ніжний рожевий або відповідний бежевий відтінок.

  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 4 фотографии
  • Нюдовий манікюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 5 фотографий
  • Матовий манікюр

Бірюзовий, фіолетовий, персиковий, м’ятний, сіро-бордовий – популярні кольори новорічного манікюру, з якими можна експериментувати. Декоративні елементи, різні фактури та градієнти вирізнять серед натовпу. Найідеальнішим варіантом стане перламутр з частковим фіолетовим омбре або манікюр з тематичними елементами.

  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
  • новогодний маникюр, праздничный маникюр
Манікюр на Новий рік 2021: актуальні ідеї / 5 фотографий

Різні експерименти завжди допомагають визначитися, що подобається та пасує більше саме вам. Коли ще експериментувати зі своєю зовнішністю, як не зараз? Пам’ятайте, ви чарівні.

Фото: Dreamstime

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