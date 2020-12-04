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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Мінус тільки вночі: погода в Україні на 4 грудня (КАРТА)

Погода в Україні 4 грудня буде холодною, але без опадів.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +4-6° вдень та до -3° вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +3° до +8° вдень, а вночі – до +3°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до +2° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -5°.

Читайте: Майже -10 на Сході та +11 на Заході: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У центральних та північних областях України прогнозують +1-4° вдень, а вночі температура становитиме до -2°.  У Києві 4 грудня вдень очікується +1-3°, вночі -1-1°.

Погода на 4 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Якою буде погода у грудні в Україні

Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.

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