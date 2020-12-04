4 грудня в Україні православні християни відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Згідно з біблійними переказами, батьки Діви Марії довго не мали дітей, але пообіцяли Богу, якщо в них народиться дівчинка, то вона присвятить своє життя служінню йому.

Коли доньці Іоакима та Анни Марії виповнилося три роки, вони одягли її у найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму, виконавши свою обітницю. Сьогодні Введення вважається одним з найбільш шанованих релігійних свят.

Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

У світі на 4 грудня випадає День інформатики і День обіймів. Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада і Марія.

Народні прикмети на 4 грудня:

якщо на Введення сніжить, то взимку не буде багато снігу;

якщо сьогодні сильний мороз, то зима буде дуже холодною;

якщо дуже холодно 4 грудня, то літо буде спекотним.

Що не можна робити 4 грудня:

Не можна прибирати, прати та шити.

Не можна ображатися та сваритися.

Не можна їсти страви з молочних продуктів, м’яса та яєць.

Не можна давати комусь у борг та самому просити грошей.

Не можна брати шлюб.

Календар церковних свят на грудень 2020 буде багатим на важливі дати. Так, 19 грудня православні християни святкуватимуть Миколая Чудотворця.

Крім того, протягом всього місяця все ще триватиме Різдвяний піст.