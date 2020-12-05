Чоловіки з іменем Максим святкують свої іменини 5 грудня. Це ім’я має латинське походження та походить від слова maximum. У перекладі з латини означає найбільший, найвеличніший.
У православ’ї існує дуже багато святих та мучеників на ім’я Максим, чия пам’ять вшановується щорічно.
Привітання в СМС
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Вбереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Побільше радісних хвилин.
Хай щире щастя і удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Днів ангела в році є дуже багато,
Та ось День Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та побільше радісних хвилин.
***
З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Привітання в картинках
Календар свят на грудень
У календарі на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіше – День Збройних сил України, яке припадає на 6 число. Є в ньому і державне свято – це Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.
Загалом в останній місяць року буде дев’ять вихідних.
Окрім того, у грудні українці святкуватимуть: Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день людей з інвалідністю, День обіймів, Міжнародний день боротьби з корупцією, День благодійності та Міжнародний день солідарності людей.