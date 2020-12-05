День ангела Петра святкують кілька разів на рік, зокрема 5 грудня.
Ім’я Петро походить від грецького слова петрос, яке означає камінь, скеля, непохитність. Чоловіки з таким ім’ям зазвичай наділені життєвою мудрістю з самого дитинства. Їм притаманні креатив, справедливість та щирість.
Серед можливих негативних рис – зарозумілість, гордість та необхідність схвалення.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Петра в картинках та СМС, щоб ви могли сказати кілька приємних слів своїм рідним і близьким.
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День ангела Петра – привітання в СМС
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Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!
Бажаємо добра та, звичайно, миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
***
Петре — ти завжди боєць,
В усіх справах молодець!
Хай завжди тобі щастить,
І в житті поталанить!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Петро, Хай Янгол-охоронець вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Бажаю сонячного настрою,
Чудових, радісних подій,
Хай доля стежкою квітучою,
Веде до здійснення всіх мрій!
Привітання у картинках з днем ангела Петра
Календар церковних свят на грудень 2020
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