День ангела Валерії: привітання у СМС та листівках

Привітання у СМС та листівках з Днем ангела Валерії дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені: міцна, сильна, здорова. Воно має латинське походження та чоловічу форму – Валерій.

Характер: у Валерії складний характер, вона часто робить непередбачувані кроки . Вона тримається осторонь незнайомих людей і точно не почне довіряти одразу. Але якщо заслужити її любов, то ця дівчина стане неймовірним другом, який завжди прийде на допомогу.

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Валерія вміє вдало балансувати між роботою та сім’єю, тому їй не доводиться вибирати. Вона без проблем може бути чудовою дружиною та хорошим керівником.

Дівчина є сильною та активною особистістю та активною в житті, тому партнера теж шукає собі відповідного. Лєра у стосунках любляча, але ревнива, тому її обранцю варто бути обережним, адже ця жінка зраду не пробачить.

Інші форми: Валерочка, Валері, Лєра.

СМС-привітання з Днем ангела Валерії:

***

В День ангела Валерії бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

З Днем ангела, Валеріє, мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Радістю життя квітчає

Та додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Валерія — ти наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива, і мила.

З іменинами вітаєм

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел-покровитель!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Листівки з Днем ангела Валерії:

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