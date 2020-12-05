День ангела 5 грудня відзначають чоловіки з іменем Володимир.

Згідно з православним календарем, день ангела Володимира у 2020 році святкують 50 разів.

Найчастіше іменини Володимира відзначають в грудні — цілих 8 днів.

Значення імені Володимир

Володимир — слов’янське ім’я, яке означає той, хто володіє світом.

Володимир вважає за краще не теорію, а практику. З дитинства цікавиться деталями та все самостійно перевіряє. Ризикований та авантюрний — готовий до незвичайних поворотів, які сам же і встановлює.

Серед однолітків прагне бути лідером. Але також завжди слухає рекомендації та поради батьків. Схильний до технічних наук — гуманітарні напрямки не цікаві для нього.

Просуватися по кар’єрних сходах вибирає насамперед через свою громадську діяльність. Не конфліктує, а також вважає за краще не брати участь в дискусіях та не обговорювати спірні питання.

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Володимир дуже цінує свій зовнішній комфорт. Він насолоджується розкішною обстановкою: дорогими меблями, декоративними столами та авторськими картинами.

Завжди тримає будинок в ідеальній чистоті, саме тому зазвичай не тримає домашніх улюбленців. Єдине, на що Володимир погодиться — маленька рослина якомога далі від його кімнати.

Людина з таким ім’ям цінує інтелект та внутрішній стрижень в людях. Блискавично реагує на навколишні події та приймає раціональне рішення. Дуже любить, коли його хвалять — таких людей він завжди виділяє для себе. Чоловікові на ім’я Володимир важливо, що про нього думають.

Володимир любить романтичних дівчат. Чоловік залишається вірним в союзі, але не від любові до партнерки, а скоріше через сильну зайнятість та небажання псувати комфортне і звичне життя. Любить спостерігати як його супутниця виховує дітей та вважає за краще не втручатися в цей процес навіть на її прохання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Володимира у СМС та листівках.

Найкращі привітання з днем ангела Володимира у листівках

Найкращі привітання з днем ангела Володимира у СМС та віршах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Кохай, живи і щастя май,

Здоров’я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У День ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай здійсняться бажання!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім’я Володю – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

***

Твоє ім’я Володимире – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

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