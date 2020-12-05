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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

День волонтера: найкращі привітання в картинках

Міжнародний день волонтерів святкують щороку 5 грудня. Ще у 1985 році створення такого свята ініціювала Генасамблея ООН.

Волонтери це люди, які цілком безоплатно працюють там, де потрібна їхня допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках престарілих.

Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству, беруть участь у медичних чи просвітницьких проектах.

Якщо ваші рідні чи друзі постійно або тимчасово займаються волонтерською діяльністю, то сьогодні чудова нагода привітати їх зі святом.

Читайте: Коли будуть вихідні у грудні 2020

День волонтера 2020 в Україні: привітання у листівках

День волонтера 2020 в Україні: привітання у листівках

День волонтера 2020 в Україні: привітання у листівках

День волонтера 2020 в Україні: привітання у листівках

День волонтера 2020 в Україні: привітання у листівках

Календар свят на грудень

У календарі на грудень 2020 року багато професійних свят. Серед них найважливіше – День Збройних сил України, яке припадає на 6 число. Є в ньому і державне свято – це Різдво (25 грудня), яке принесе українцям додатковий вихідний.

Загалом в останній місяць року буде дев’ять вихідних.

Окрім того, у грудні українці святкуватимуть: Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день людей з інвалідністю, День обіймів, Міжнародний день боротьби з корупцією, День благодійності та Міжнародний день солідарності людей.

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