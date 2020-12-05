Сьогодні, 5 грудня, у світі відзначають Міжнародний день добровольців, який було запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН в 1985 році.

Православний календар на 5 грудня: післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці; благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70-ти Филимона і Архипа, мученика Прокопія-читця.

Іменини сьогодні святкують Максим, Петро, ​​Михайло, Альберт, Архип, Валер’ян, Прокіп, Филимон, Ярополов, Цецилій і Олександр.

Народні прикмети

Теплий день свідчить про тривалу та сніжну зиму.

Швидку відлигу очікували, якщо сьогодні в ополонці вода піднялася вище за лід.

Якщо поруч із будинками бачили вовків, готувалися до міцних морозів всю зиму. Також це означало, що весна прийде пізно.

Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – скоро випаде сніг, а якщо сідають на землю, буде відлига.

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Що не можна робити

Не варто сьогодні заводити нові стосунки, щастя вони не принесуть.

Краще не з’ясовувати сьогодні стосунків, адже навіть компроміс буде невигідний обом сторонам.

Не рекомендується в цю суботу сильно наїдатися і зловживати алкоголем.

Не можна давати у борг 5 грудня, інакше можна втратити благополуччя та удачу.

Дивіться детальний календар свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.