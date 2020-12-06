Свята Катерина, що загинула заради кохання до свого Небесного нареченого – Ісуса Христа, допомагає знайти другу половинку. У день пам’яті великомучениці – 7 грудня – здавна йшли вранці до церкви та ставити свічку перед іконою святої.

Незаміжні дівчата прохають щастя в коханні та шлюбі, а вагітні моляться про здорове потомство. Але у День Cвятої Катерини існують свої заборони. Здебільшого вони пов’язані не з самим святом, а з Різдвяним постом, якого дотримуються християни.

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Заборони у День Cвятої Катерини

В давнину дівчата збиралися на посиденьки та ворожили на майбутнього чоловіка. Але засиджуватися допізна заборонялося: як стемніло, час повертатися додому.

Під час посиденьок не можна танцювати та влаштовувати гучні вечірки.

На святковому столі не має бути м’ясних або молочних страв. У День Cвятої Катерини лише пісне меню . Традиційні страви – каша, житній хліб, суп, тушковані овочі.

Не варто вживати спиртні напої.

Краще відмовитися від фізичної роботи , забути на день про прання, прибирання, ремонти та хенд-мейд.

Вагітні мають цього дня відпочивати. За народними прикметами, тоді пологи будуть легшими.

У День Катерини не розпалюють багаття чи камін. Раніше існувало повір’я: не можна топити піч, аби “життя не задимілося”.

Церковні свята у грудні 2020

У календарі на грудень 2020 чимало дат, важливих для православних вірян.

Зокрема, 13 грудня – апостола Андрія Первозванного, а 19 грудня – найщасливіший день для найменших українців, бо саме у ніч проти нього Святий Миколай приносить подарунки.