PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День Збройних Сил України: найкращі привітання в СМС

Щороку День Збройних Сил України відзначають 6 грудня.

Професійне свято українських військовослужбовців було засновано для того, аби мати можливість подякувати за службу та захист держави.

Найкращі привітання з Днем Збройних Сил України в СМС дивіться на Фактах ICTV. Привітайте своїх захисників.

Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

***

Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадок славних віків.

***

У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю – мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!

Бо ти – патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

З Днем Збройних Сил України-неньки
Тебе сьогодні ми вітаєм,
Від всієї душі тобі ми щиро побажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу в важкій боротьбі –
Хай все це дістанеться тобі!

Церковні свята у грудні 2020

У церковному календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.

Зокрема, 19 грудня – найщасливіший день для маленьких українців, бо саме цієї ночі Святий Миколай приносить подарунки слухняним діткам.

Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка