День Збройних Сил України: найкращі привітання в СМС

Щороку День Збройних Сил України відзначають 6 грудня.
Професійне свято українських військовослужбовців було засновано для того, аби мати можливість подякувати за службу та захист держави.
Найкращі привітання з Днем Збройних Сил України в СМС дивіться на Фактах ICTV. Привітайте своїх захисників.
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м Грудня, синку милий!
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Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Hащадок славних віків.
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У рідному війську ти службу несеш,
Я знаю – мене від біди ти спасеш,
Мене вбережеш ти від зла і тривог,
Бо вмілий і вправний ти майже як бог!
Бо ти – патріот, захищаєш державу,
Примножуєш силу її ти і славу,
Хоробро і вправно ти служиш у війську
Й державу борониш свою українську!
Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
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З Днем Збройних Сил України-неньки
Тебе сьогодні ми вітаєм,
Від всієї душі тобі ми щиро побажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу в важкій боротьбі –
Хай все це дістанеться тобі!
Церковні свята у грудні 2020
У церковному календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.
Зокрема, 19 грудня – найщасливіший день для маленьких українців, бо саме цієї ночі Святий Миколай приносить подарунки слухняним діткам.
Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями.