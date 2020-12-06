День Збройних Сил України: найкращі привітання в СМС

Щороку День Збройних Сил України відзначають 6 грудня.

Професійне свято українських військовослужбовців було засновано для того, аби мати можливість подякувати за службу та захист держави.

Найкращі привітання з Днем Збройних Сил України в СМС дивіться на Фактах ICTV. Привітайте своїх захисників.

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Hащадок славних віків.

***

У рідному війську ти службу несеш,

Я знаю – мене від біди ти спасеш,

Мене вбережеш ти від зла і тривог,

Бо вмілий і вправний ти майже як бог!

Бо ти – патріот, захищаєш державу,

Примножуєш силу її ти і славу,

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

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З Днем Збройних Сил України-неньки

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми щиро побажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу в важкій боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!

Церковні свята у грудні 2020

У церковному календарі на грудень 2020 буде чимало дат, важливих для православних вірян.

Зокрема, 19 грудня – найщасливіший день для маленьких українців, бо саме цієї ночі Святий Миколай приносить подарунки слухняним діткам.

Проте найголовніше свято – Різдво Христове (25 грудня) за григоріанським та новоюліанським календарями.