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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День Збройних сил України: яке свято 6 грудня

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Саме у цей день 1991 року був ухвалений відповідний закон.

А вже у 1993-му 6 грудня з’явилося в офіційному календарі свят. Відтоді у цей день вітають військових, які служать у лавах сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

За церковним календарем, 6 грудня вшановують пам’ять Митрофана. Він був єпископом, займався будівництвом нових храмів і намагався зміцнити позиції церкви.

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Іменини 6 грудня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Макар, Микола, Ганна, Тетяна.

Народні прикмети на 6 грудня:

  • Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.
  • Якщо місяць на небі ясний, то буде холодно.
  • Хмари небом низько пливуть – до похолодання.
  • Якщо наколо місяця є рожеві або тьмяні кільця, то буде сильний мороз.

Що не можна робити 6 грудня:

  • Не можна ображатися на своїх рідних і друзів, оскільки є ризик спровокувати конфлікт.
  • Не можна відмовляти у допомозі.

Календар церковних свят на грудень 2020 буде багатим на важливі дати. Так, 19 грудня православні християни святкуватимуть День Святого Миколая.

А 13 листопада вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного і ласують калитою.

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