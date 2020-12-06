Погода на 6 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 6 грудня буде похмурою, без опадів, але з морозами.

У західних областях України стовпчики термометрів показуватимуть +2-4° вдень та до +2° вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від 0° до +4° вдень, а вночі – до -4°.

У східних областях стовпчик термометра показуватиме до -3° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -10°.

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У центральних та північних областях України прогнозують до -2° вдень, а вночі температура становитиме до -7°. У Києві 6 грудня вдень очікується -2°, вночі -5-7°.

Прогноз погоди у грудні

Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.