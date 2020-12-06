Щороку 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Дата для його святкування була обрана не випадково.

Адже саме 6 грудня 1991 року був ухвалений закон Про Збройні сили України. А вже за два роки, у 1993-му, цей день з’явився в офіційному календарі свят.

З Днем Збройних сил 6 грудня вітають службовців сухопутних, повітряних, військово-морських, десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій.

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Факти ICTV також підготували привітання з Днем Збройних сил України в картинках, щоб ви могли привітати захисників, побратимів, командирів.

Загалом перший місяць зими буде багатий на свята. Так, на 12 грудня випадає День Сухопутних військ України, а 19 грудня варто не забути привітати колег з Днем адвокатури.

У календарі свят на грудень 2020 ви знайдете усі святкові дні, з якими потрібно привітати один одного.