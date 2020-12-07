Google створив святковий дудл, який присвятив 120-річчю з дня народження української художниці Катерини Білокур.

Вона була відомою на весь світ своїми деталізованими та яскравими малюнками квітів і природи, тому саме їх зобразили на картинці автори дудла. Також тут можна побачити саму Катерину Білокур – художниця з пензликом і фарбами стоїть біля мольберта.

Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка Пирятинського повіту Полтавської губернії у бідній селянській родині. Зараз це Яготинський район Київської області.

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Дівчинка не отримала початкову освіту, оскільки всі дні працювала на фермі. Але це не завадило їй створювати картини.

Відомою Катерина Білокур стала у майже 40 років. Тоді її вразила пісня у виконанні української співачки Оксани Петрусенко. Художниця написала їй листа і додала до нього свою оригінальну картину.

Петрусенко була настільки вражена, що допомогла Білокур в організації перших виставок її робіт.

Сьогодні ім’я Катерини Білокур знають у всьому світі. Також вона удостоєна звання Народної художниці України.

Напередодні Google створив дудл December global holidays – світові свята у грудні.

Він присвятив його Різдву, яке святкують 25 грудня, Хануці (10-18 грудня), Кваанзе (26 грудня-1 січня), Дню подарунків (26 грудня).