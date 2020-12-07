День місцевого самоврядування в Україні: привітання в картинках

Традиційно День місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня.

Цього дня варто привітати усіх причетних до свята, адже усі працівники так чи інакше впливають на життя українських громад.

Факти ICTV публікують для вас найкращі привітання з Днем місцевого самоврядування в листівках.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Календар свят на грудень

Окрім Дня місцевого самоврядування, у календарі на грудень 2020 року чимало інших професійних свят.

У першому місяці зими українці відзначатимуть День обіймів, День благодійності, Міжнародний день боротьби з корупцією та інші.

Загалом у грудні 2020 буде дев’ять вихідних.