7 грудня святкують Міжнародний день цивільної авіації. Свято заснували у 1996 році на Генеральній Асамблеї ООН.

В Україні 7 грудня святкують День місцевого самоврядування. У цей день заведено вітати представників місцевої влади, яких обрали трудитися на користь народу.

Віряни 7 грудня вшановують пам’ять святої мучениці Катерини Олександрійської. Вона була талановитою, розумною та красивою. Проте Катерині ніяк не вдавалося знайти коханого, адже дівчина хотіла, аби її суджений був розумнішим, ніж вона.

Читайте: Чого не можна робити у День Cвятої Катерини 2020

Коли в Олександрію на язичницьке свято прибув імператор Максиміан, то він побачив Катерину і її краса полонила його. Він відправив 50 мудреців до Катерини, аби вони розповіли їй про язичництво. Проте дівчині вдалося переконати мудреців прийняти християнством. Згодом Максиміан їх стратив.

Іменини: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.

Народні прикмети на 7 грудня:

Якщо у цей день буде ясна погода, то морози протримаються протягом всієї зими.

Якщо на Катерину буде туман, то чекайте морози через 10 днів.

Якщо випаде сніг на суху землю, то гарного урожаю годі і чекати.

Що не можна робити 7 грудня:

Заборонено фізично працювати.

Не варто танцювати у цей день.

Не можна шити та займатися ремонтом.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.