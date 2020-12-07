Погода на тиждень в Україні з 8 грудня 2020 до 11 грудня 2020

Погода в Україні на тиждень, з 8 до 11 грудня, буде переважно без опадів.

У вівторок, 8 грудня, майже на усій території країни буде хмарно з проясненнями. На Заході пройдуть дощі з мокрим снігом, а температура повітря вдень становитиме від 0° до +7°, вночі – від +1° до -4°.

У північних, центральних та східних областях погода буде без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть від 0° до -4°.

На півдні синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Вдень температура повітря прогріється до +4°, а вночі – до +1°.

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У середу, 9 грудня, лише на півдні синоптики передбачають опади. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від 0° до +4°, вночі – від +1° до -4°.

У східних, північних, центральних та західних областях буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень становитиме від +8° до -4°, вночі – від +3° до -13°.

В четвер, 10 грудня, майже на усій території України буде хмарна погода, подекуди з опадами.

На Заході синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом, а температура повітря становитиме від +4° до -3°. У північних та центральних областях температура повітря підніметься вдень до +3°, вночі опустить до -5°.

На Сході буде сонячно. Стовпчики термометрів показуватимуть від +4° до -1°.

В п’ятницю, 11 грудня, на Заході та Центрі синоптики прогнозують вдень від +8° до -1°, вночі – від +4° до -2°.

В північних, східних та південних областях температура повітря становитиме вдень від +8° до 0°, вночі від +4° до -4°.

Погода у грудні 2020

Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від -3° морозу до +2° тепла (в Криму до +4° тепла).

Це на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.