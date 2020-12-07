Найкращі дитячі іграшки 2020 року, що минає

2020 рік змінив наше уявлення про більшість речей, іграшки для дітей не стали винятком.

Якщо раніше батьки намагались здивувати дітей новими функціями виробу, то зараз в пріоритеті стало те, наскільки добре іграшка допоможе дитині розважитись в домашніх умовах.

Ці чотири іграшки заслуговують вашої уваги

Сучасні іграшки мають розвивати фантазію, надихати, сприяти творчості та забезпечити довгострокове задоволення. А ще, вони мають бути доступними.

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Настільна гра лото «Вчимо професії»

Ідеальна гра для малюків від трьох років, які цікавляться навколишнім світом. Настільна гра з картками допоможе дитині розібратись в різних видах діяльності, дізнатись їх особливості та переваги. Крім того, граючи, діти зможуть потренувати свою уважність, пам’ять, дрібну моторику та швидкість реакції.

В наборі є шість великих карток з зображеннями різних професій та 24 фішки з атрибутами. Задача гри полягає в тому, щоб підібрати до кожної картки фішки, які відповідають тій чи іншій професії.

Групова гра допоможе об’єднатись декільком дітям та грати навипередки. Якщо малюк гратиме вперше, краще це робити з дорослим, який пояснить суть та розповість детальніше про кожен вид діяльності.

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Набір для творчості Lego Classic

Про конструктори Lego мріє вже не одне покоління дітей. Малюкам подобається збирати різні деталі, фігурки та транспорт. Більш того, виробник приваблює і батьків своєю багатофункціональністю та можливістю захопити дітей на довгий час.

Набір для творчості Lego Classic — це комплект конструктора, який складається з різноманітних за розміром та кольором деталей. З їх допомогою малюк зможе скласти все, що йому заманеться. Окрім того, така активність розвиває дрібну моторику, фантазію та логічне мислення. Набір підходить для дітей від чотирьох років.

Іграшки для купання

Давайте будемо відвертими, для багатьох малюків гігієнічні процедури — це пекло. Але якщо підійти до купання з розумом, дитині може дуже сподобатись. Суть виробів для купання полягає у тому, щоб захопити дитину активностями у воді.

Це можуть бути спеціальні наклейки, набір для «риболовлі», спеціальні килимки, які дарують приємні відчуття під час перебування у воді та інші. Вони не мають жодних вікових обмежень, але мають подобатись дитині.

Пазли

Підходять не для всіх і потребують витримки, концентрації уваги та напористого характеру. Але якщо ваша дитина саме така, подаруйте її пазл з улюбленою тематикою та рівнем складності для її віку, та насолоджуйтесь декількома годинами спокою. Якщо ви теж любите складати пазли, а в наборі є достатня кількість деталей, можете приєднатись та провести час разом.

Підбирати пазли важливо за віком та рівнем складності. Для дошкільнят обирайте прості зображення, великі деталі та їхню невелику кількість. Школярам сподобаються складніші комплекти з малюнками, які насичені деталями.