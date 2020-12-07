Королівський монетний двір Великої Британії виставив на продаж нові монети на честь рок-співака Девіда Боуї в межах своєї колекції Музичні легенди.

Одну з монет, присвячених автору хітів Life On Mars? (Життя на Марсі?) і Space Oddity (Космічна примха (дивина), запустили у космос.











Ось це космічна дивина! Монету на честь Девіда Боуї відправили на орбіту / 3 фотографии

Срібна монета вагою в одну унцію оберталася навколо атмосфери Землі протягом 45 хвилин, перш ніж благополучно спуститися.

Тепер її можна виграти в конкурсі на сторінці Королівського монетного двору.

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Найкраща монета України 2019 року

Найкращу монету нинішнього року Національний банк України ще не назвав, а в минулого року приз отримали художниця Наталя Фандікова і скульптори Анатолій і Володимир Дем’яненки, які створили набір із чотирьох пам’ятних монет Пектораль.

Срібна монета номіналом 10 гривень має зображення старовинної скіфської пекторалі.

Фото: Королівський монетний двір