День ангела Катерини щороку святкують 7 грудня, оскільки саме в цей день вшановують пам’ять святої великомучениці.
Значення імені Катерина
Катерина з давньогрецької означає вічно чиста, непорочна. Вважається, що володарки цього імені працьовиті, здатні ухвалювати складні рішення, тому можуть впоратися з будь-якими труднощами самостійно.
Зазвичай вони досягають великих успіхів у роботі, адже готові працювати на результат, особливо якщо відчувають з цього користь.
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Водночас Катерини гарні подруги, які вміють зберігати чужі таємниці. У них невелике коло спілкування, але своїх друзів вони дуже цінують.
Привітання з днем ангела Катерини у віршах
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай здійсняться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
Катю, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує.
***
Наче зіронька у небі,
Ти прекрасна повсякчас.
Катерино, наша люба,
Завжди радуєш ти нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для тебе час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось він нас!
Свята у грудні
У календарі церковних свят на грудень 2020 є багато важливих дат. Так, 19 числа православні християни святкуватимуть День Святого Миколая, якого так любить уся малеча.
Крім того, протягом усього місяця все ще триватиме Різдвяний піст.