День ангела Катерини щороку святкують 7 грудня, оскільки саме в цей день вшановують пам’ять святої великомучениці.

Значення імені Катерина

Катерина з давньогрецької означає вічно чиста, непорочна. Вважається, що володарки цього імені працьовиті, здатні ухвалювати складні рішення, тому можуть впоратися з будь-якими труднощами самостійно.

Зазвичай вони досягають великих успіхів у роботі, адже готові працювати на результат, особливо якщо відчувають з цього користь.

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Водночас Катерини гарні подруги, які вміють зберігати чужі таємниці. У них невелике коло спілкування, але своїх друзів вони дуже цінують.

Привітання з днем ангела Катерини у віршах

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай здійсняться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Катю, вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

Наче зіронька у небі,

Ти прекрасна повсякчас.

Катерино, наша люба,

Завжди радуєш ти нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для тебе час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось він нас!

Свята у грудні

У календарі церковних свят на грудень 2020 є багато важливих дат. Так, 19 числа православні християни святкуватимуть День Святого Миколая, якого так любить уся малеча.

Крім того, протягом усього місяця все ще триватиме Різдвяний піст.