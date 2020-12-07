Погода на 7 грудня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні у понеділок, 7 грудня, синоптики прогнозують суху, але морозну погоду.

У західних областях очікується досить ясна погода. Температура вдень 2…-2, вночі -1…-7. Однак у Закарпатській області вдень повітря прогріється до 11.

На Півночі країни також сонячно і без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1…-4, а вночі -7…-10.

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У центральних регіонах хмарно з проясненнями. Вдень морози до -2, а вночі до -9.

На Сході стовпчики термометрів опустяться до -3 вдень і до -11 вночі.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до сухої та сонячній погоди, проте вдень мороз сягатиме -2, а вночі -6…-8.

Прогноз погоди у грудні

Погода у грудні в Україні буде морозною, з хуртовинами і снігом. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла (в Криму до 4° тепла).

Місячна кількість опадів очікується на рівні 32-82 мм, на Закарпатті та в горах Криму – до 108-132 мм.