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Анастасія Дячкіна |

Apple презентувала навушники AirPods Max – характеристики та ціна

Apple представила AirPods Max – свої перші фірмові накладні навушники. Вони підтримують активне шумопоглинання, оснащені адаптивним еквалайзером і просторовим аудіо.

Навушники представлені в п’яти кольорах: блакитний, зелений, рожевий, сірий і сріблястий. Попередні замовлення стартували за ціною $550 (близько 15 500 грн).

  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
  • AirPods Max від Apple – ціна і характеристики
Apple презентувала навушники AirPods Max – характеристики та ціна / 3 фотографии

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У пристроїв телескопічні дужки і широка верхня частина для зменшення тиску на голову. Чашки навушників зроблені з анодованого алюмінію і можуть повертатися незалежно одна від одної.

Apple стверджує, що навушники можуть працювати до 20 годин на одному заряді. AirPods Max заряджаються через роз’єм Lightning, а п’ятихвилинної зарядки вистачить ще на 1,5 години музики.

Презентація iPhone 12 і iPhone 12 Pro

13 жовтня компанія Apple презентувала нові моделі смартфонів – iPhone 12 і iPhone 12 Pro. В Україні новинки стали доступні в жовтні-листопаді.

Лінійка iPhone 2020 року охоплює маленький iPhone 12 mini, базовий iPhone 12, а також версії Pro і Pro Max.

Нині мінімальна ціна на iPhone 12 Pro стартує від 39 999 грн.

Фото: Apple 

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