Астропрогноз для України на 2021 рік склала астропсихолог, керівник Міжнародної школи розвитку особистості ADIShakti Марія Онищенко.

У 2021 рік Україна увійде в енергіях обмірковування і планування. Сам Новий рік пройде тихо та усамітнено в сімейному колі для більшості громадян, хоча буде багато спілкування, домашніх виступів і вогників.

На політичній арені очікується підписання договорів і планування партнерських відносин з країнами далекого і ближнього зарубіжжя. Адже основні світила сонце (перебуватиме у 12 будинку) і місяць (у сьомому домі), що може також відновити старі конфлікти з главами держав-партнерів.

Тому варто провести період новорічних і різдвяних свят досить самотньо і усвідомлено, інакше прийдеться зіштовхнутися з масштабними обмеженнями особливо в кар’єрному плані, ділових та державницьких питаннях.

Рекомендується в матеріальному плані підготуватися до цього періоду кінця грудня і січня 2021 року. Також цей переіод сприятиме новим подорожам.

– Україна чекає досить цікавий рік з точки зору програми її розвитку, оскільки головна планета Карми Сатурн 19 грудня 2020 року переходить в знак Водолія на три роки.

А це означає, що для України, яка є асцендентним Козерогом з планетою управителем – Сатурном, буде відкрито, створено і підтримано безліч громадських організацій, впринципі теми людяності, любові, бізнесу, освіти і творчості вийдуть на перший план.

– Україна нарешті займає лідируючі позиції на світовій політичній арені, завдяки своєму наполегливій праці, яка є властивою українському народові.

У першій половині 2021 року триватиме творче піднесенн, а нові технологічні відкриття принесуть Україні призові місця на змаганнях та музичних конкурсах.

Завдяки досягненням українських вчених, спортсменів і творчої еліти в України є величезний шанс зміцнити свої позиції на світовий арені, що вже у 2022 році дасть свої плоди. У другій половині 2021 року почнуться головні програми розвитку на 2022 рік. Вже з другої половини 2022 року Україна починає свій шлях до багатства і процвітання країни і населення в цілому.

Варто робити акцент на сільське господарство, видобування корисних копалин, землеробство, тваринництво і розширення земель.

У 2021 році виповниться 30 років з дня проголошення Незалежності, через що Україна відчує дію планети Карми (берегиня традицій, сімейних цінностей і справедливості). Якщо будуть дотримані всі ці принципи і прагнення до них, то планета Карми віддасть свої плоди для України і затвердить державу на першому місці з потужним впливом і сильним народом.

Україна утвердить своє лідерство і стане головним стратегічним, політичним і економічним партнером для багатьох держав. Головні роки розвитку в економічному плані почнуться з 2022 та триватимуть до 2026 року.

– Піком економічного і політичного зростання буде період з 2028 до 2032 року.

У 2021 році нас очікує чотири затемнення, що значно полегшить життя у порівнянні з 2020 роком, де ми пережили шість затемнень. Для України це нові освітні, проекти, програми, багато комунікацій і переговорів, нові формати навчання і роботи, реструктуризація освітніх процесів, особливо для ВНЗ.

Україна зможе зміцнити свої позиції як статусної і багатої держави, лише зосередившись на нових стратегіях розвитку і захищаючи свої території.