День ангела Ярослава святкують тричі на рік – 5 березня, 3 червня і 8 грудня.

Це давньослов’янське ім’я перекладається як славити Ярила – слов’янського бога життєвої сили та родючості.

Воно складається із двох частин: яр і слава. І означає – яскравий, могутній, сильний.

Чоловіки з ім’ям Ярослав вирізняються складним характером. Вони можуть бути добродушними й образливими, схильними до диктаторства і дуже впертими. Водночас легко піддаються впливу свого оточення.

Скорочені форми імені: Яр, Ярик, Слава, Рося.

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Привітайте своїх близьких, друзів, знайомих або колег із цим ім’ям з Днем ангела Ярослава. Факти ICTV підготували оригінальні привітання в СМС і листівках.

СМС-привітання з днем ​​ангела Ярослава

***

Ярослав – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ярослав, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

В день ангела, Ярослав, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Твоє ім’я Ярослав – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У Ярослава нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розвівши крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання в листівках з днем ангела Ярослава

Церковні свята у грудні 2020

У церковному календарі на грудень 2020 чимало важливих дат.

Зокрема, 19 грудня – найщасливіший день для маленьких українців, бо саме цієї ночі Святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям.