День ангела Ярослава святкують тричі на рік – 5 березня, 3 червня і 8 грудня.
Це давньослов’янське ім’я перекладається як славити Ярила – слов’янського бога життєвої сили та родючості.
Воно складається із двох частин: яр і слава. І означає – яскравий, могутній, сильний.
Чоловіки з ім’ям Ярослав вирізняються складним характером. Вони можуть бути добродушними й образливими, схильними до диктаторства і дуже впертими. Водночас легко піддаються впливу свого оточення.
Скорочені форми імені: Яр, Ярик, Слава, Рося.
Читайте: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2020
Привітайте своїх близьких, друзів, знайомих або колег із цим ім’ям з Днем ангела Ярослава. Факти ICTV підготували оригінальні привітання в СМС і листівках.
СМС-привітання з днем ангела Ярослава
***
Ярослав – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Ярослав, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
В день ангела, Ярослав, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Твоє ім’я Ярослав – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
У Ярослава нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розвівши крила,
Кожне серце тут зігріла.
Привітання в листівках з днем ангела Ярослава
Церковні свята у грудні 2020
У церковному календарі на грудень 2020 чимало важливих дат.
Зокрема, 19 грудня – найщасливіший день для маленьких українців, бо саме цієї ночі Святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям.