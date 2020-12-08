Гороскоп здоровя на 2021 рік – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

– Той, хто не знає астрології, не має права називатися лікарем, бо будь-яке лікування починається з вивчення гороскопу пацієнта, – сказав колись Гіппократ.

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дозволяє вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Всі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному і фізичному.

Вони взаємопов’язані і мають тенденцію переходити з одного рівня на інший. Розлади психіки – страхи і фобії, наприклад, можуть притягнути до людини саме те захворювання, якого вона боїться.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

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Гороскоп для Овнів

Зменшується симптоматика хронічних захворювань, психічний стан стабілізується, вам легше зрозуміти себе, свої потреби та бажання. Піднесений настрій характерний навіть для тяжко хворих людей. У цей період добре пройти обстеження і визначити плани подальшого лікування і оздоровлення.

Хороший період для лікування, видалення і протезування зубів. Водночас варто бути особливо обережними з технікою, експериментами та транспортом, особливо з середини весни до середини літа. У цей період можливі напади, нещасні випадки, травми, поранення внаслідок аварій або на виробництві.

Протягом всього року жінкам бажано остерігатися незнайомців. Існує загроза для вагітності, невдалий період для лікування безпліддя. Слід побоюватися енергетичних впливів, велика ймовірність потрапити під вплив маніпулятора.

Гороскоп для Тельців

У першій половині року імунна система слабшає, тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб провести лікувальні або профілактичні заходи, зайнятися фізичними вправами, записатися на курс загального масажу.

Можлива затримка рідини в організмі, в цьому разі допоможе лімфодренажний масаж. Варто бути акуратним з ліками, алкоголем та відпочинком на воді.

У другій половині року ваше самопочуття поліпшиться, а якщо ви займалися своїм здоров’ям, то деякі неприємні відчуття і симптоми захворювань зовсім зникнуть. Це буде період якісних змін в стані здоров’я. Слушна нагода для боротьби з безпліддям.

Сприятливий період для проведення різних заходів, спрямованих на лікування пухлин, наслідків променевих уражень, отруєнь, інфекційних захворювань, підходить для операцій.

Гороскоп для Близнюків

Перша половина року супроводжується бадьорістю духу, підвищенням енергії і життєвих сил, фізичних і душевних, витривалості організму і опірності хворобам. Слушна нагода для обстеження, оскільки зменшується до мінімуму можливість лікарської помилки.

Період сприятливий і для початку самого лікування або оздоровчої поїздки. Ви відчуваєте сильне підвищення енергії, тому зможете збільшити навантаження – в спорті та роботі. Гарний час для протезування і лікування зубів, кісткової системи, особливо хребта.

Лікувальна гімнастика дасть хороші результати. Приблизно з середини липня можуть трапитися несподівані збої в роботі організму. З цього моменту і до кінця року варто уникати переїдання і надмірного прагнення до задоволень.

Особливо важливо не перевантажити печінку і серце. Ймовірно, що за цей період ви додасте у вазі. Друга половина року несприятлива для вагітності.

Гороскоп для Раків

Протягом всього року ви почуватиметеся достатньо добре, навіть маючи хронічні захворювання. Період сприятливий для планування вагітності, лікування безпліддя, особливо в літні місяці.

Нових хвороб не виявиться, але якщо вже є серйозні захворювання, то можуть трапитись неочікувані ускладнення. Погіршується стан онкологічних хворих і людей, які страждають через порушення роботи серцево-судинної системи.

Особливо обережними мають бути хворі на вірусні чи респіраторні захворювання, оскільки ускладнення потім позначаться на репродуктивній функції.

Краще уникати великого скупчення людей, бути уважним на вулицях та керуючи машиною. З обережністю підходити до питання проведення хірургічних операцій і навіть косметичних процедур.

Гороскоп для Левів

Складний рік, тому заздалегідь подумайте про зміцнення імунітету, оптимізації режиму дня, правильного співвідношення праці та відпочинку. Ви можете страждати від депресії, несвідомого страху, а лікарі – від вашої недовіри. Збільшується ймовірність лікарських помилок.

Бійтеся травм, нещасних випадків, падіння з висоти, будьте обережні на дорогах, відмовтеся від екстремальних подорожей. Погіршення стану здоров’я загрожує пацієнтам з хронічними хворобами. Особливо це стосується захворювань опорно-рухового апарату, шкірних хвороб, серцево-судинної системи.

Навіть здорові люди відчувають занепад сил, зниження опірності і життєздатності організму. Найменші ознаки остеохондрозу заявляють про себе протягом року. Виникають проблеми з зубами, можуть нагадати про себе давні травми. На початку року доречно видаляти зуби, але не займатися лікуванням або протезуванням – за можливості, відкладіть це на літо.

Гороскоп для Дів

Посилюється діяльність різних систем організму, підвищується чутливість нервової системи. Гарний час для вагітності – це може відбутися несподівано. Сприятливий період для боротьби з безпліддям та для процедур загального оздоровлення.

Навіть тяжко хворі люди відчувають прилив енергії та життєвих сил, через що аналізи ставатимуть дедалі кращими. Період сприятливий для силових навантажень, однак уважно стежте за своїми відчуттями, оскільки у деяких людей це може спричинити загострення або прояв хронічних захворювань.

Якщо є схильність до набряків та порушень водного обміну в організмі, то погіршується стан хворих нирковими захворюваннями, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Можливе виникнення хвороб з прихованим перебігом, неясними симптомами, які важко діагностуються. Результати аналізів можуть спотворювати справжню картину.

Гороскоп для Терезів

Фізичні вправи, активний відпочинок і суспільно-корисна праця в цей період значно зміцнять ваше здоров’я, особливо серцево-судинну систему. Однак люди зі слабким серцем повинні все ж його поберегти. Корисні також заняття на свіжому повітрі, сонячні ванни, але варто уникати перегрівння та сонячних опіків.

Значно зростає сексуальний потенціал і енергетика, вирішуються питання, що стосуються планування вагітності. Це буде рік значного поліпшення стану здоров’я хворих на хронічні захворювання. У цей час добре пройти обстеження і визначити плани подальшого лікування, особливо серцево-судинної системи, хребта, зубів.

Погіршення самопочуття ймовірне в кінці року, хоча навряд чи це буде щось значне. Ви можете відчути зменшення своєї зовнішньої привабливості, що позначиться на ваших відчуттях і настрої. Побережіть горло, не починайте лікування щитовидної залози, нирок і статевих органів, відмовтеся від косметичних процедур і операцій у грудні.

Гороскоп для Скорпіонів

Здорові люди, які не вміють розпоряджатися своюєю енергією, ризикують потрапити в критичні ситуації. Психічний стан не завжди буде стабільним, через що знижується життєздатність, витривалість і опірність організму. У практично здорових людей цей період супроводжується депресіями та втомою.

Тому насамперед займіться своїм психічним здоров’ям та позбавтесь подразників. Всі хвороби, які будуть виникати протягом року, трапляються через розбалансування нервової системи. У хворих на хронічні захворювання на цьому грунті спостерігається погіршення, загострення, особливо захворювань опорно-рухового апарату. Можуть нагадати про себе проблеми з зубами.

Можливий зрив вагітності. Перевантаження печінки може відбитися на роботі серцево-судинної системи. Тому уникайте переїдання, обмежте себе у вживанні спиртного. У хворих на хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів можливі загострення.

Гороскоп для Стрільців

У цей час відбудуться незначні якісні зміни у здоров’ї. Рік сприятливий для лікування і проведення різних заходів, спрямованих на лікування пухлин, отруєнь, інфекційних захворювань. Влітку можливе погіршення самопочуття, ослаблення навіть здорового організму.

Існує небезпека для вагітності. Можуть з’явитися хвороби печінки і жовчовивідних шляхів. Виявляються і посилюються симптоми багатьох хронічних недуг. Тому літо – це сприятливий період для комплексного обстеження, виявлення всіх захворювань.

Особливо погіршується перебіг захворювань кістково-м’язової системи і дерматологічних хвороб. Щоб підвищити імунітет, потрібно звернути увагу на харчування, пропити курс вітамінів, займатися фізкультурою і частіше бувати на свіжому повітрі. Варто побоюватися вогню, бійок, сутичок з агресивними людьми.

Гороскоп для Козерогів

Складний період для збереження здоров’я. Це час інтенсивного старіння організму для людей за 30 років. Важкий душевний стан ускладнює перебіг хвороб та викликає гостру стадію захворювання. Особливо це стосується проблем опорно-рухового апарату і шкірних хвороб.

Імовірність нещасних випадків, серйозних захворювань, травм значно збільшується. Влітку ситуація зі здоров’ям покращиться, період супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил: фізичних і душевних. Однак з’являється схильність до набряків, слід уникати переїдання, алкоголю і надмірного прагнення до задоволень, тому що дуже швидко можете набрати вагу.

Особливо важливо в ці місяці не перевантажити печінку і травну систему. Цей транзит добре використовувати для початку курсу лікування захворювань печінки.

Гороскоп для Водоліїв

Протягом року відчуваєте втому, зниження життєздатності, витривалості і опірності організму, часто спостерігається пригнічений стан. Намагайтеся взяти себе в руки та не впадати у депресію, тому що в такі періоди буде загострення багатьох захворювань, особливо пов’язаних з віковими порушеннями.

Часом переслідуватимуть страхи і незрозумілі болі. Лікування зубів завдасть неприємних переживань та додаткових турбот. Висока ймовірність падінь з висоти (навіть невеликої), переломів, поранень, нещасних випадків. Якщо ж ви дбаєте про своє здоров’я, то за правильного розподілу своїх ресурсів можливе підвищення життєвих сил – фізичних і душевних.

Якщо ви плануєте народжувати дитину, то саме час. Щоправда влітку ви відчуєте погіршення самопочуття, тож намагайтеся не перевантажувати себе фізично. Водночас літо відмінно підходить для схуднення, ви за кілька місяців досягнете стійких результатів.

Гороскоп для Риб

Особливо сприятливий період для вас – літні місяці і грудень. Протягом всього року відбувається посилення діяльності різних систем організму, підвищення чутливості нервової системи. Супроводжується бадьорістю духу, підвищенням життєвих сил – фізичних і душевних. Вдалий період для зачаття, воно може відбутися несподівано.

Однак вплив планет на стан вашої психіки неоднозначний. За недостатньої рухової активності ускладнюється перебіг психічних захворювань, якщо такі є. Періодично ви можете відчувати напади пригніченості, туги, але і фантазій, витання в хмарах.

Люди, які працюють у творчій сфері, знайдуть натхнення, відчуватимуть психологічний комфорт, гармонію і піднесений настрій. Прекрасний час для загартовування організму, водних процедур. Якщо є схильність до набряків, настав час серйозно зайнятися лікуванням і усуненням причини.

Раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.