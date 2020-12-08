Климентіїв день 8 грудня – день ангела, прикмети і заборони

8 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять святого Климента.

Климент I – римський єпископ та апостол. У народному українському календарі 8 грудня – Климентіїв день або Клим Холодний.

Іменини 8 грудня

День ангела 8 грудня святкують Климентій, Климент, Микола, Василь, Петро, Павло, Симен, Кузьма, Григорій, Віктор, Ярослав.

Читайте: Календар церковних свят на грудень 2020

Традиції і прикмети на 8 грудня

У Климентіїв день матері традиційно починали ранок 8 грудня з молитви за здоров’я дітей під час холодної зими.

Якщо на Климента півні співають рано – варто чекати на відлигу.

Якщо 8 грудня у Климентіїв день снігопад – літо наступного року буде дощовим.

Якщо на річці вода піднялася вище льоду – до дощів та потепління.

Що не можна робити сьогодні 8 грудня

У Климентіїв день не можна починати нові справи після ситного сніданку, краще – натщесерце.

Не можна скаржитися і жалітися на холод, інакше Климент принесе хвороби.

Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2020, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

Усі свята православного календаря можна поділити на два типи: рухомі та нерухомі.

Оскільки головним святом є Великдень, саме від цього дня і залежать усі інші перехідні дати.