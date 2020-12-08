Меню на Новий рік 2021: варіанти страв до святкового столу

Новий рік 2021 пройде під знаком Бика.

Символу цього року сподобається, якщо на вашому столі буде багато зелені, овочів та фруктів. Натомість яловичину, страви з вмістом желатину та молочні продукти краще приберегти для іншого свята.

Окрім того, Бик – тварина невибаглива, але полюбляє різноманіття, тому на новорічному столі повинно бути багато страв простих у приготуванні.

Що не варто готувати на Новий рік 2021

Щоб новий рік 2021 став для вас сприятливим, не варто готувати на новорічний стіл яловичину та телятину. Також потрібно відмовитись від желе та інших страв, які містять желатин, оскільки його роблять з кісток парнокопитних тварин. Цей інгредієнт можна замінити агар-агаром, який виготовляють з водоростей.

Також краще не готувати страви з молочних продуктів або ж використовувати мінімальну їх кількість.

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Новорічний стіл 2021

На новорічний стіл 2021 найкраще для закусок приготувати овочеву тарілку з великою кількістю зелені: петрушки, кропу, базиліку, руколи, кінзи.

Якщо ви не надто полюбляєте овочі, можна подати сирну тарілку з фруктами та медом. Під час вибору ковбасних нарізок варто бути обережними, оскільки у складі м’ясних виробів не повинно бути яловичини, телятини та субпродуктів великої рогатої худоби.

Основні страви можна приготувати з м’яса птиці: курки, качки, індички. Їх можна запекти з яблуками, які так любить символ 2021 року Бик, апельсинами чи мандаринами.

Також на новорічний стіл 2021 можна приготувати рибні страви та закуски. Вони можуть стати прекрасною альтернативою, якщо ви не любите м’ясо птиці.

На десерт можна приготувати фруктові салати, тістечка з фруктами або ж подати до столу велику фруктову тарілку, яка однозначно сподобається Бику.

Обов’язкові продукти на столі:

зелень;

овочі;

фрукти.

Небажані продукти на новорічному столі:

яловичина;

телятина;

желатин;

ковбаси;

молочні продукти.

Рецепти страв

Курка з часником, лимоном та білим вином:

1,5-1,7 кг курки;

1/2 лимона;

400 мл готового курячого бульйону;

100 мл білого сухого вина;

30-50 г м’якого вершкового масла;

1 голівки часнику;

2 гілочки розмарину;

1-2 лаврові листки;

сіль, перець.

Помиту курку потрібно змастити маслом та натерти сіллю і перцем. Потім викласти у форму для запікання, посипати розмарином, а всередину покласти масло, що залишилось, лавровий листок та порізаний лимон.

Також потрібно у окремому посуді з’єднати бульйон та біле вино, очищений часник, довести все до кипіння та полити курку.

Потім форму для запікання потрібно накрити фольгою та запікати курку 1,5 год за температури 190°. Після цього фольгу варто забрати та запікати ще 20 хв. під грилем.

Гриби у медовому соусі:

600 г печериць;

5-6 ст. л. рисового (або яблучного) оцту;

3 зубчики часнику (+ 3 зубчики);

4-5 гілочок чебрецю;

30 мл меду;

50 мл оливкової олії;

чорний перець за смаком;

1-2 ч. л. солі;

1 перець чилі;

2 сушених перці чилі;

пучок петрушки.

Для приготування маринаду потрібно дрібно нарізати перець чилі у тій кількості, яка вам подобається, додати порізаний часник, сушений перець чилі, гілочку чербецю, сіль, перець, 5 ст. л. олії, оцет та мед.

Маринад потрібно довести до кипіння та одразу зняти з плити.

Очищені печериці смажимо на сильному вогні впродовж 10 хв. Після цього зливаємо грибний сік, а самі гриби додаємо до маринаду. Все ретельно перемішуємо та залишаємо, щоб страва повністю вистигла.

Фарширований короп:

1 великий короп;

1 кисле яблуко;

1 велика цибулина;

2 моркви;

2 скибочки білого хліба, розмоченого у молоці чи воді;

1 ст. л. майонезу чи сметани;

сіль, чорний перець за смаком.

З очищеного коропа потрібно зняти шкіру. Для цього потрібно взяти гострий ніж та підрізати шкіру на череві. Після кожнонр підрізання обережно підтягуємо її доверху, змімаючи з риби. У місцях, де є плавці, шкіру потрібно підрізати з м’ясом. Дійшовши до голови, шкіру потрібно відрізати разом з нею.

Тепер м’ясо коропа потрібно очистити від кісток та перемолоти. До фаршу також потрібно додати перемелені яблуко, моркву, цибулю та хліб. Сіль та перець додавати за смаком.

Після цього потрібно шкіру наповнити рибним фаршем, а шов на череві обережно зашити ниткою. Потім змащуємо коропа майонезом чи сметаною та відправляємо у духовку на 1 год за температури 170°.

Запечені яблука:

яблука;

кисломолочний сир;

сухофрукти;

шоколад;

мед.

Цей десерт є порційним, тому кількість яблук ви визначаєте самостійно, залежно від запрошених гостей.

Потрібно обережно відрізати верхівку яблук та очистити від насіння, зробивши заглиблення для начинки. Кисломолочний сир змішуємо з сухофруктами та медом. Отриману суміш кладемо у яблука та накриваємо зрізаною верхівкою.

Ставимо запікати у духовку за 180° десь на 20 хв. За декілька хвилин до готовності потрібно посипати яблука тертим шоколадом або перед подаванням прикрасити кулькою морозива.

Символ нового 2021 року білий металевий Бик. Тому новорічний стіл варто прикрасити у пастельних тонах. Найкраще взяти білу скатертину, білі тарілки та декорувати зеленими хвойними гілками.

Кольори Нового року 2021

Покровителем року буде білий Бик, тому головними кольорами Нового року 2021 будуть світлі тони одягу. Підійдуть будь-які відтінки сріблястого, білого, сірого, бежевого, блакитного.

Важливо, щоб кольори, які ви обрали, поєднувалися між собою – так ви не тільки створите стильний образ, але і привабите гармонію, радість і красу в новому році.