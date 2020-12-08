Міс Україна Всесвіт 2020 стала Єлизавета Ястремська

У конкурсі краси Міс Україна Всесвіт 2020 перемогла минулорічна віце-міс Єлизавета Ястремська.

Через пандемію коронавірусу цього річ організатори конкурсу не проводили масштабну подію, щоб не наражати на небезпеку людей.

– Ми ухвалили єдине вірне рішення цього року – відмовитися від проведення конкурсу в масштабному форматі, звичному для Міс Україна Всесвіт. Титул Міс Україна Всесвіт 2020, рішенням голови конкурсу Ганни Філімонової та оргкомітету, який підтримав її одноголосно, буде передано першій Віце-Міс Україна Всесвіт 2019, киянці Єлизаветі Ястремській, яка і представить Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2020, – зазначили організатори.

За словами представників конкурсу, віддати перемогу Єлизаветі, бо вона активно займається не тільки своїм зовнішнім виглядом, але і духовним розвитком.

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Сама Єлизавета Ястремська повідомила, що про цю нагороду мріяла з дитинства.

– Сказати, що я неймовірно щаслива – нічого не сказати! Я робила декілька спроб домогтися цієї мрії. У 2016 році пройшла у фінал конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. Минулого року я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул Перша віце-міс Україна Всесвіт 2019. А цього річ доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя, – зізналася переможниця.

Єлизавета Ястремська народилась у багатодітній сім’ї. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю Управління персоналом та маркетинг. Знає декілька іноземних мов та працювала моделлю.

Конкурси краси

Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2018 року у Пхенчхані канадська фігуристка Габріель Дейлман вирішила взяти участь у конкурсі краси Miss World Canada.

Вона пішла на конкурс через те, що хворіє на синдром дефіциту уваги, депресію та розлад харчової поведінки, який здебільшого спостерігається у молоді і є значною проблемою.

Джерело: Міс Україна Всесвіт