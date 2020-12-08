У багатьох країнах святкування Нового року починається ввечері 31 грудня та триває до ранку 1 січня. Є різні традиції святкування.

Наприклад, в Іспанії просто перед опівніччю з вікна скидають 12 цвяхів. Це символізує надії та звершення на найближчі місяці.

У Швеції та Норвегії на стіл подають рисовий пудинг із захованим мигдалем всередині. Кажуть, що того, хто знайде горіх, буде супроводжувати удача весь рік.

У США культова традиція — падіння гігантської кулі на Таймс-сквер у Нью-Йорку опівночі. Мільйони людей у ​​всьому світі спостерігають за цією подією з 1907 року.

Різні містечка в усій Америці вигадали власні версії ритуалу – роздають різні предмети: від приправ для солінь (Пенсильванія) до стільців (Джорджія).

Цього дня також заведено дарувати подарункові близьким людям. Факти ICTV підготували список оригінальних подарунків для дітей.

Подарунки на Новий рік 2021 для дітей від 1 до 5 років

У цей період дитина пізнає світ завдяки предметам. Вони дають малюкові перші уявлення про фізичні властивості.

Набір інструментів

Розмальовка

Музичний килимок

Канцтовари

Метрика або сімейний постер

Магнітна дошка

Музична скринька

Люмінесцентні фарби

Карнавальний костюм

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Подарунок на Новий рік 2021 дітям до 10-12 років

Конструктор або пазли

Настільна гра

Електронна книга

Магнітна дошка

Скретч-карта

Ялинкова іграшка з ручним розписом

Лижі або ковзани

Велосипед

Квиток на майстер-клас з гончарства

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Подарунки на Новий рік 2021 для дітей від 12 років

Печиво з передбаченням

Чашка із зображенням улюблених акторів

Навушники

Ігрова консоль

Окуляри віртуальної реальності

Косметичний набір

Новорічна фотосесія

3D-ручка

Смарт-годинник

Квитки на концерт улюбленого виконавця

Підібрати подарунки на Новий рік неважко. Пам’ятайте – головне, що потрібно малюкам – ваша увага.

Фото: Dreamstime