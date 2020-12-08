Супер, але тріщить по всіх швах: огляди Cyberpunk 2077 західних журналістів

Після восьми довгих років терпіння і суперечок, нарешті, з’явилися огляди Cyberpunk 2077.

Думки про гру в експертів ігрової індустрії переважно позитивні.

Cody Gravelle – 4/5 – Screen Rant

– CD Projekt Red зібрала колекцію найкращих механік відкритого світу, які ми вже бачили, і більшість із них працюють добре. У підсумку здається, що Cyberpunk 2077 – міцна відправна точка для поточного покоління. Тепер час знову для нововведень.

James Davenport – 78/100 – PC Gamer

– Я вважаю, що це підходяща тематична лінія: Cyberpunk 2077 – це гра про V (керований гравцем протагоніст. – Ред.), що тріщить по всіх швах, в місті, що тріщить по всіх швах, у грі, яка що тріщить по всіх швах. Зіграй у неї через декілька місяців.

Sam Loveridge – 5/5 – GamesRadar+

– Cyberpunk 2077 – це вершина жанру ігор з відкритим світом. Гра пропонує величезну свободу для дослідження і визначення свого персонажа. Вона бере все, що ми відзначаємо в іграх із відкритим світом – класні варіації в такому щільному і детальному світі. Додайте емоційну глибину, яка привносить своє. Негайно вирушайте в Нічне місто.

Andy Robinson – 5/5 – VGC

– При правильній роботі Cyberpunk 2077 стане незабутньою подією для шанувальників сюжетно-орієнтованих ігор. Однак, якщо ви зможете проковтнути декілька збоїв у системі, Cyberpunk 2077, безсумнівно, стане однією з найбільш пам’ятних ігор, в які ви гратимете в цьому році. Нам не терпиться перебрати нашого персонажа і пройти через це знову.

Jeff Grubb – 3/5 – VentureBeat

– Велика частина гри призначена тільки для того, щоб добре виглядати. І це нормально, але це означає, що я не хочу витрачати багато часу на блукання цим світом. Якщо середовище в першу чергу існує, щоб виглядати круто на задньому плані, поки я виконую квести, то я, ймовірно, в основному дотримуватимуся основного сюжету, подивлюся, що станеться, і на цьому все. Напевно, це просто гра не для мене.

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Cyberpunk 2077 доступний для предзавантаження

Гра Cyberpunk 2077, про яку було оголошено ще в 2012 році – ще до початку ери консолей Xbox One і PlayStation 4 – нарешті стала доступною для попереднього завантаження в ігрових магазинах.

Це означає, що дата виходу гри, 10 грудня, стала ще ближчою.