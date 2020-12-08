Найвпливовіші жінки 2020 року – рейтинг Forbes

Канцлер Німеччини Ангела Меркель десятий рік поспіль очолює рейтинг найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes.

Друге місце, як і торік, посіла очільница Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє — кандидат на пост віце-президента США за президентства Джо Байдена Камала Гарріс.

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Також до рейтингу потрапили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (4 місце), американська телеведуча Опра Вінфрі (20 місце), головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг (22 місце).

А от королева Великої Британії Єлизавета ІІ дещо опустилась у рейтингу – з 40 на 46 місце.

Рейтинг Financial Times

Британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок 2020 року.

У топ-12 потрапили лідер білоруського народу Світлана Тихановська, видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла, та співачка Тейлор Свіфт.