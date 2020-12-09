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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Без опадів, але з морозами: погода в Україні на 9 грудня (КАРТА)

В Україні на середу, 9 грудня, синоптики прогнозують суху погоду.

У західних областях буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 1°…-2°, вночі -1°…-5°.

На Півночі країни також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть вдень 0°…-4°, вночі -6°…-9°.

Читайте: Місцями опади та до -13: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У центральних регіонах достатньо ясна погода буде. Вдень 1°…-2°, вночі -3°…-7°.

На Сході стовпчики термометрів покажуть 0°…-2° вдень і -7°…-9° вночі.

Жителям південних областей варто приготуватися до опадів у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 0°…5°, вночі 1°…-5°.

Погода в Украине на 9 декабря КАРТА

Прогноз погоди в Україні на грудень 2020

Цьогоріч погода у грудні 2020 в Україні буде сніжною таморозною.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура становитиме від -3° до +2°, що дещо вище за середні значення багатьох останніх років.

Більш детальніше про погоду читайте на Фактах ICTV.

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