День ангела Афанасія святкують кілька разів на рік. Найближча дата – 17 січня.
Ім’я Афанасій означає безсмертний. Походить від давньогрецького слова танатос. Це ім’я сьогодні зустрічається доволі рідко.
Характер Афанасія
Чоловіки на ім’я Афанасій неконфліктні й добрі. Зовні дуже приємні, скромні й часто нерішучі. Службовими сходами просуваються повільно. Афанасій – це дуже м’яка, нехитра й занадто добра для сьогоднішнього життя людина. Однак своєю добротою й м’якістю він може домогтися багато чого, а іноді навіть і більше, ніж інші завзятістю.
Читайте: Календар державних свят на 2021 рік
Інші форми імені Афанасій
Опанас, Панас, Атанас, Афоня, Афанасюшка, Афанася, Фаня, Фанечка, Афонечка, Афося.
Листівки з Днем ангела Афанасія:
СМС-привітання з Днем ангела Афанасія:
***
Афанасій, в тебе свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розвівши крила,
Кожне серце тут зігріла
***
Афанасій – ти боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього.
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри.
Перемог на кожнім кроці
Досягати без вагання.
З днем ангела, Афанасію,
Прийми привітання!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Афоня, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм –
Будь ти завжди золотим!
***
В День Ангела, Афанасію, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Календар православних свят 2021
Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.
У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости та інше.