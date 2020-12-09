День ангела Афанасія святкують кілька разів на рік. Найближча дата – 17 січня.

Ім’я Афанасій означає безсмертний. Походить від давньогрецького слова танатос. Це ім’я сьогодні зустрічається доволі рідко.

Характер Афанасія

Чоловіки на ім’я Афанасій неконфліктні й добрі. Зовні дуже приємні, скромні й часто нерішучі. Службовими сходами просуваються повільно. Афанасій – це дуже м’яка, нехитра й занадто добра для сьогоднішнього життя людина. Однак своєю добротою й м’якістю він може домогтися багато чого, а іноді навіть і більше, ніж інші завзятістю.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

Інші форми імені Афанасій

Опанас, Панас, Атанас, Афоня, Афанасюшка, Афанася, Фаня, Фанечка, Афонечка, Афося.

Листівки з Днем ​​ангела Афанасія:

СМС-привітання з Днем ​​ангела Афанасія:

***

Афанасій, в тебе свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розвівши крила,

Кожне серце тут зігріла



***

Афанасій – ти боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього.

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри.

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання.

З днем ангела, Афанасію,

Прийми привітання!

***



Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Афоня, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм –

Будь ти завжди золотим!

***

В День Ангела, Афанасію, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Календар православних свят 2021

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня.

У церковному календарі на 2021 рік віряни також знайдуть іншу важливу інформацію: коли Масляна, багатоденні й одноденні пости та інше.