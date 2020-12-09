9 грудня – День ангела Юрія. Це ім’я – варіант грецького Георгій і означає хлібороб.
Раніше воно користувалося популярністю, однак нині не так поширене. Володарі імені часто дуже темпераментні, мають непростий характер, серед позитивних якостей – доброта і чуйність.
В іменини Юрія Факти ICTV підготували найкращі привітання.
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Привітання з Днем ангела Юрія у СМС
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У День ангела ми хочемо Юрі побажати
Творити добро і слабких захищати!
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Юра наш – надійний друг!
Він допоможе в скрутну годину,
Відверне від сумних думок
І підтримає словом милим!
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Нехай святий Георгій надихає,
Додасть сил і у вірі зміцнює!
Привітання з Днем ангела Юрія у листівках
Календар церковних свят до кінця року
Крім Юрія, у грудні іменини святкують Андрій, Варвара, Сава і Микола.
Ці дні вважаються великими церковними святами.
Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.