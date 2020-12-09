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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Юрія – найкращі привітання

9 грудня – День ангела Юрія. Це ім’я – варіант грецького Георгій і означає хлібороб.

Раніше воно користувалося популярністю, однак нині не так поширене. Володарі імені часто дуже темпераментні, мають непростий характер, серед позитивних якостей – доброта і чуйність.

В іменини Юрія Факти ICTV підготували найкращі привітання.

Читайте: Різдво і День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

Привітання з Днем ангела Юрія у СМС

***

У День ангела ми хочемо Юрі побажати

Творити добро і слабких захищати!

***

Юра наш – надійний друг!

Він допоможе в скрутну годину,

Відверне від сумних думок

І підтримає словом милим!

***

Нехай святий Георгій надихає,

Додасть сил і у вірі зміцнює!

Привітання з Днем ангела Юрія у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календар церковних свят до кінця року

Крім Юрія, у грудні іменини святкують Андрій, Варвара, Сава і Микола.

Ці дні вважаються великими церковними святами.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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