9 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, який заснували у 2003 році.

ООН наводить дані, що щорічний обсяг хабарів оцінюється в один трильйон доларів. В результаті чого світова економіка втрачає $2,6 трильйона, а це близько 5% глобального ВВП.

Також 9 грудня святкують Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину. Свято запровадили на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 році.

За церковним календарем католики відзначають Юріїв день.

Іменини: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.

Народні прикмети на 9 грудня:

Випало багато снігу, то розтане лише до травня.

Якщо помітите у цей день мороз, то вся зима буде холодною.

Іній у цей день віщує гарний урожай.

Що не можна робити 9 грудня:

У цей день не варто турбувати тварин.

Не поводьтесь занадто голосно та не заважайте оточенню.

Також не відмовляйте у допомозі.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.