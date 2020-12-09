9 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, який заснували у 2003 році.
ООН наводить дані, що щорічний обсяг хабарів оцінюється в один трильйон доларів. В результаті чого світова економіка втрачає $2,6 трильйона, а це близько 5% глобального ВВП.
Також 9 грудня святкують Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину. Свято запровадили на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 році.
За церковним календарем католики відзначають Юріїв день.
Іменини: Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.
Народні прикмети на 9 грудня:
- Випало багато снігу, то розтане лише до травня.
- Якщо помітите у цей день мороз, то вся зима буде холодною.
- Іній у цей день віщує гарний урожай.
Що не можна робити 9 грудня:
- У цей день не варто турбувати тварин.
- Не поводьтесь занадто голосно та не заважайте оточенню.
- Також не відмовляйте у допомозі.
Календар церковних свят на грудень 2020
Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.
Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.