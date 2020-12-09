Підсумки 2020 в Twitter: найпопулярніший твіт, герої та хештег року

Останній твіт від акаунту зірки Чорної пантери Чедвіка Боузмана, який помер від раку товстої кишки в серпні, став найбільш ретвітованим повідомленням року (до початку грудня).

Від моменту появи більш ніж 3 млн користувачів ретвітнули чи цитували твіт Боузмана, а 7,6 млн людей поставили лайк під ним.

Твіт був повідомленням від сім’ї Боузмана, що сповіщає про смерть 43-річного актора.

– У Чадвіка діагностували рак товстої кишки III стадії в 2016 році, і він боровся з ним протягом останніх чотирьох років, коли хвороба перейшла до IV стадії. Справжній боєць, Чедвік витримав усе це і приніс вам багато фільмів, які ви так полюбили, – сказано в твіті разом із супровідним фото Боузмана.

Повідомлення про смерть баскетболіста Кобі Брайанта, який пішов із життя внаслідок авіакатастрофи в січні, стало другим за популярністю в Twitter.

На третьому рядку повідомлення Барака Обами зі співчуттями з приводу загибелі Кобі Брайанта.

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Герої Twitter

Twitter також склав рейтинг людей, яких частіше за інших обговорювали користувачі мережі в 2020 році.

На першому місці Дональд Трамп, на другому Джо Байден, на третьому Джордж Флойд.

Хештег року

Найпопулярнішим хештегом 2020 року після #COVID19 став #BlackLivesMatter у зв’язку з убивством афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським у США та протестами, які виникли після цього.

Джерело: Variety