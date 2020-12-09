Подарунки на День Святого Миколая для дитини – що подарувати

19 грудня відзначаємо улюблене свято всіх дітлахів – День святого Миколая. Перед цим днем усі діти намагаються бути чемними, адже знають, що святий Микола Чудотворець кладе під подушку подарунки тільки слухняним малюкам.

Історія свята починається в III-IV рр. н.е., саме в цей час і жив святий Миколай, справжня історична особа. Микола з дитинства відрізнявся розумом і добротою, любив читати і молитись. Після смерті батьків він пожертвував увесь свій спадок жебракам.

Святий Миколай Чудотворець вважається покровителем моряків, дітей, сиріт, знедолених, в’язнів, усіх, хто потребує допомоги.

В Україні це свято шанують здавна, діти писали святому листи і просили про допомогу. В цей день пекли солодкі пряники, які називалися миколайчиками. Про інші традиції до Дня Святого Миколая Факти ICTV писали раніше.

Тепер кожного року на святого Миколая вмикаються вогники на головній ялинці країни, а діточкам так само кладуть сюрпризи під подушку.

Якщо у вас постало питання, чим порадувати ваших дітлахів, Факти ICTV підібрали найкращі подарунки для дітей різного віку.

Що подарувати дитині до 6 років?

Це саме той час, коли діти вірять у диво і з нетерпінням його чекають. Саме тому в цьому віці найкраще подарувати малюкам трохи зимової казки.

Смаколики – ідеальний варіант, головне подумати над пакуванням. Оберіть гарну різдвяну скриньку та наповніть її різноманітними ласощами, а щоб зробити їх корисними, приготуйте власноруч.

Такий подарунок підійде і хлопцям, і дівчатам, а якщо ви спечете корисних смаколиків без цукру, їх стовідсотково оцінять і найменші дітлахи.

Щоб підтримати відчуття дива, можна наповнити солодощами шкарпетку або спеціально прикрашений мішечок.

Що подарувати дітям від 6 до 12 років?

У цьому віці діти вже вміють писати й читати та активно розвиваються. Саме тому доречно буде подарувати іграшки для розвитку. Чудовими універсальними подарунками стануть:

книжки;

пазли;

конструктори;

набори для творчості;

приладдя для малювання або інших виробів.

Головне – знати, чим саме захоплюється ваша дитина. Майбутнім науковцям сподобається розвивальна енциклопедія чи конструктор, дітям із творчими нахилами – набір із бісероплетіння, створення картин із паєток або набори для ліплення гіпсових фігурок.

Що подарувати дитині від 12 до 16 років?

Таких дітей називають підлітками, їх вже не так просто вразити іграшкою чи солодощами, але нагадати про свою любов подарунком ніколи не буде зайвим.

У цей час підлітки зазвичай приділяють багато уваги своїм хобі, захопленням. Дізнайтеся, яку музику любить ваша дитина, за яку команду вболіває, хто її улюблений актор, з якого він серіалу. Замовте вашому сину чи донці подарунок із цими атрибутами. В інтернеті є сервіси, які друкують на речах будь-які зображення підліткових кумирів. Це можуть бути:

подушки;

посуд;

одяг;

блокноти;

плакати та інше.

Така зацікавленість і підтримка неодмінно справить враження на вашу дитину та подарує радість і задоволення.

Що подарувати дитині від 16 років?

Підлітки такого віку вважають себе надзвичайно дорослими, але так само потребують уваги й неодмінно зрадіють приємному сюрпризу.

Спробуйте здійснити їхні невеличкі забаганки: