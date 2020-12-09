Ретроградний Меркурій 2021: дата та чого очікувати

Астрологи встановили, що ретроградний Меркурій у 2021 році буде не менш бурхливим, аніж у знаковому 2020.

Ретроградність Меркурія – це не лише фраза, що останнім часом стала популярним мемом в соцмережах, а й нелегкі періоди в житті кожного з нас.

Коли очікувати на ретроградний Меркурій у 2021 році – розповідають Факти ICTV.

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Ретроградний Меркурій 2021 – дата

У новому 2021 році Меркурій буде ретроградним аж тричі:

30 січня – 21 лютого;

30 травня – 23 червня;

27 вересня – 18 жовтня.

У ці періоди люди зіткнуться з чималими матеріальними та фінансовими труднощами.

Водночас не варто планувати заручини, весілля, хрестини та інші важливі дати – Меркурій скористається можливістю, і свято може бути зіпсовано.

Астрологи застерігають – варто уникати участі в аферах та нечесних справах, а також відмовитися від пліток та обговорювань друзів та знайомих.

Того ж треба дотримуватися і в нових стосунках – не варто ідеалізувати партнера та випереджати приємні події в особистому житті.

Головне правило ретроградного Меркурія у 2021 – пливи за течією і не загострюй обставини, що склалися.

Що таке ретроградний Меркурій?

Астрологи встановили, що кожна з планет може рухатися директно і ретроградно. Директний рух – це класичний рух, коли планета рухається власною траєкторією та не збивається із загальної картини небосхилу.

Однак мешканці Землі нерідко можуть спостерігати зміни у траєкторії тих чи інших планет: вони можуть зупинятися і змінювати рух у зворотному напрямку. Саме цей процес і називають ретроградним.

Натомість науковці переконують: ретроградності планет не існує, і все, що пов’язано з дивним рухом планет, є звичайною оптичною ілюзією.