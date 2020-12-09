Запуск SpaceX Starship драматично зірвався за одну секунду до зльоту

Компанія SpaceX не змогла здійснити перший тестовий запуск прототипу свого міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

У вівторок вдень за 1,3 секунди до старту двигуни Raptor ініціювали аварійне відключення і прототип Starship не злетів.

– Нам доведеться почекати ще трохи, щоб побачити, як прототип SpaceX Starship здійснить довгоочікуваний великий стрибок. SN8 (серійний номер прототипу Starship. – Ред.) виявив щось ненормальне з одним або декількома з трьох двигунів Raptor і автоматично перервав політ, – йдеться в повідомленні компанії Ілона Маска.

Наступний запуск заплановано на сьогодні, 9 грудня.

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Що SpaceX планує протестувати

SpaceX планує запустити масивну ракету на висоту 15 км над майданчиком SpaceX у Бока-Чіка в Техасі, перш ніж знову посадити апарат на землю.

Випробування покликані довести здатність Starship злітати і приземлятися у вертикальному положенні, що повинен вміти космічний корабель як на Землі, так і на інших планетах.

SpaceX прагне використовувати Starship для відправки вантажів і людей в такі віддалені місця, як Місяць і Марс.

Подібний тест допоможе продемонструвати здатність Starship виконувати керований політ і побачити, чи працює належним чином обладнання ракети – особливо три основних двигуни Raptor.

Джерело: SpaceX