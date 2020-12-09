Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше посів друге місце у рейтингу найбагатших мільярдерів світу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.
Статки бізнесмена зросли на $1,6 млрд і тепер становлять $144,7 млрд. ЗМІ повідомляють, що станом на 9 грудня акції Tesla, приблизно 21% яких належать Маску, здорожчали на 1,3%. Ймовірно, саме через це йому вдалося підняти у рейтингу.
На першому місці залишається глава Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюють у $185,4 млрд.
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П’ятірка найбагатших мільярдерів світу за версією Forbes Real-Time має такий вигляд:
- Джефф Безос ($185,4 млрд);
- Ілон Маск ($144,7 млрд);
- Бернар Арно – главу групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy ($144,6 млрд);
- Білл Гейтс – один із засновників Microsoft ($118,8 млрд);
- Марк Цукерберг – глава компанії Facebook ($104 млрд).
Напередодні журнал Forbes назвав найвпливовіших жінок 2020 року. Десятий рік поспіль його очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Друге місце, як і торік, посіла очільница Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Джерело: Forbes