Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск вперше посів друге місце у рейтингу найбагатших мільярдерів світу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

Статки бізнесмена зросли на $1,6 млрд і тепер становлять $144,7 млрд. ЗМІ повідомляють, що станом на 9 грудня акції Tesla, приблизно 21% яких належать Маску, здорожчали на 1,3%. Ймовірно, саме через це йому вдалося підняти у рейтингу.

На першому місці залишається глава Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюють у $185,4 млрд.

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П’ятірка найбагатших мільярдерів світу за версією Forbes Real-Time має такий вигляд:

Джефф Безос ($185,4 млрд);

Ілон Маск ($144,7 млрд);

Бернар Арно – главу групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy ($144,6 млрд);

Білл Гейтс – один із засновників Microsoft ($118,8 млрд);

Марк Цукерберг – глава компанії Facebook ($104 млрд).

Напередодні журнал Forbes назвав найвпливовіших жінок 2020 року. Десятий рік поспіль його очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Друге місце, як і торік, посіла очільница Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Джерело: Forbes