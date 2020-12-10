Cyberpunk 2077 встановлює рекорди на Steam у перший день запуску

Комп’ютерна гра Cyberpunk 2077 від польських розробників встановлює рекорди. Вона вийшла вночі 10 грудня і через кілька годин її грали одночасно понад 1 млн користувачів на онлайн-сервісі Steam.

Таку велику кількість гравців на моменті запуску не вдавалося збирати іншим проектам. Але якщо переглядати статистику загалом, лідерами за кількістю одночасних сеансів є такі ігри:

PUBG – 3,25 млн користувачів водночас;

CS:GO – 1,3 млн користувачів водночас;

DOTA 2 – 1,29 млн користувачів водночас.

Наразі відеогра Cyberpunk 2077 займає перші позиції на Steam, на другому місці Counter-Strike: Global Offensive, а на третьому Dota 2.

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Серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077

Влітку розробники відеогри повідомили про створення серіалу за його мотивами. Стрічка має назву Cyberpunk Edgerunners і буде представлена у телевізійному жанрі аніме.

Серіал на основі Cyberpunk 2077 вийде у 2022 році на стрімінговому сервісі Netflix.

Джерело: ITC.ua