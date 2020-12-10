День ангела Івана – привітання в СМС і картинках

День ангела Івана святкують 15 грудня. У цей день привітання приймають всі Івани, Івановичі та Іванівни.

Яке значення імені?

Це ім’я має давньоєврейські корені та означає Бог милостивий або Благодать Божа.

Іван є непосидючим, товариським, сміливим, а на роботі – організованим та працьовитим.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Івана 2020 у листівках та віршах.

Привітання з Днем ангела Івана у картинках:

Привітання з Днем ангела Івана у віршах:

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Хай ангел здійснює бажання,

Несе лиш радість, процвітання.

Квітчає все життя добром

Додасть тобі здоров’я й сили

***

В День ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Твоє ім’я Іван – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Хай доля, удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

Ти Іван у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

З Днем ангела, мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Календар церковних свят на 2021 рік

Найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння, його дата 2021 року припадає на 2 травня. Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Повний календар церковних свят у 2021 році дивіться в матеріалі Фактів ICTV.