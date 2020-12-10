День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

10 грудня – День ангела Романа. Це ім’я має давньогрецьке коріння і означає римлянин або римський.

Ім’я користується популярністю на території України. Володарі імені часто дуже артистичні, різнобічно розвинені. Однак можуть бути занадто впертими, через що навколишнім буває складно з ними спілкуватися.

В іменини Романа 10 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання.

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Календар церковних свят до кінця року

13 грудня іменини святкуватиме Андрій.

Цей день вважається великим церковним святом.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.