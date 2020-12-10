PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Романа – найкращі привітання

10 грудня – День ангела Романа. Це ім’я має давньогрецьке коріння і означає римлянин або римський.

Ім’я користується популярністю на території України. Володарі імені часто дуже артистичні, різнобічно розвинені. Однак можуть бути занадто впертими, через що навколишнім буває складно з ними спілкуватися.

В іменини Романа 10 грудня Факти ICTV підготували найкращі привітання.

Читайте: Різдво і День ЗСУ: календар свят на грудень 2020

День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

День ангела – Романа (9 грудня): привітання і значення імені

Календар церковних свят до кінця року

13 грудня іменини святкуватиме Андрій.

Цей день вважається великим церковним святом.

Докладніший календар церковних свят на грудень 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка