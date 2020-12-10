У православному світі 10 грудня згадують преподобного Романа Антіохійського. У народному календарі дата називається Романів день і зимове знамення, оскільки сьогодні ще вшановують ікону Пресвятої Богородиці під назвою Знамення.

Крім цього, 10 грудня відзначають Всесвітній день футболу, День прав людини та День Нобеля (це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить у Стокгольмі).

Іменини відзначають: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Народні прикмети на 10 грудня:

Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть;

Дим з труби йде стовпом –буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига;

Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода;

Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод;

На скіпі багато нагару – мороз скоро буде;

Ліс шумить – найближчим часом відлига буде;

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити 10 грудня:

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Календар церковних свят на грудень 2020

Перший місяць зими має чимало важливих свят. 13 грудня вшановують апостола Андрія Первозванного, 19 грудня святкують Миколая Чудотворця, а 25 грудня католицьке Різдво.

Дивіться календар церковних свят на грудень 2020, щоб не пропустити важливої дати.