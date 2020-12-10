10 грудня стартували продажі фантастичної рольової гри Cyberpunk 2077, яку анонсували ще в 2012 році.
Створенням гри займалася польська студія CD Projekt RED, яка працювала над серією ігор Відьмак.
На агрегаторі Metacritic оприлюднили вже 50 оцінок різних видань. Рейтинг гри зараз становить 91/100.
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Хоча деякі видання у своїх оглядах відзначили, що в Cyberpunk 2077 є деякі баги у графіці, звуці. Однак творці обіцяли у день виходу випустити патч, який усуне всі проблеми.
Крім того, на Metacritic ще немає оглядів консольних версій гри для PlayStation 4 і Xbox One.
Серіал за мотивами Cyberpunk 2077
Розробники Cyberpunk 2077 анонсували роботу над серіалом за мотивами відеогри.
Проект від Netflix має вийти у 2022 році.
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