10 грудня стартували продажі фантастичної рольової гри Cyberpunk 2077, яку анонсували ще в 2012 році.

Створенням гри займалася польська студія CD Projekt RED, яка працювала над серією ігор Відьмак.

На агрегаторі Metacritic оприлюднили вже 50 оцінок різних видань. Рейтинг гри зараз становить 91/100.

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Хоча деякі видання у своїх оглядах відзначили, що в Cyberpunk 2077 є деякі баги у графіці, звуці. Однак творці обіцяли у день виходу випустити патч, який усуне всі проблеми.

Крім того, на Metacritic ще немає оглядів консольних версій гри для PlayStation 4 і Xbox One.

Серіал за мотивами Cyberpunk 2077

Розробники Cyberpunk 2077 анонсували роботу над серіалом за мотивами відеогри.

Проект від Netflix має вийти у 2022 році.

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